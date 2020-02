Cs busca reconèixer el lideratge de les dones

Laura Mangas

25.02.2020 | 04:00

La commemoració del 8 de març ha portat el grup municipal de Cs a demanar un reconeixement al lideratge de les dones que, a més, serveixi per reflexionar sobre "el model tradicional de lideratge", associat a "un home que, sol, tira endavant una idea amb fermesa", comenta la regidora Isabel Martínez.La formació vol que cada any es faci un reconeixement públic a una dona que hagi destacat per exercir lideratge en el terreny social, ...