Un conductor ebri aparca i fuig de la policia

25.02.2020 | 04:00

Va aparcar el cotxe i va fugir en veure uns agents. El van enxampar. Va donar positiu d'alcoholèmia. La mitjanit de dissabte, un conductor que havia estacionat el seu vehicle al carrer de Pablo Iglesias a l'alçada del carrer de Sicília, va fugir corrents en veure una unitat de la Policia Municipal. Un cop identificat, els agents el van denunciar per no tenir l'assegurança obligatòria de vehicles. En realitzar-li la prova d'alcoholèmia, es va registrar un resultat positiu de 0,47mil·ligrams. El vehicle va quedar immobilitzat i el conductor va ser traslladat a Prefactura per tal de fer les proves evidencials. Els resultats van ser de 0,53 i 0.47 mil·ligrams.