El Carnestoltes del canvi climàtic i els carrers més plens

Carnaval 2020. La crónica

Santi Palos

25.02.2020 | 04:00

Existeix un esperit carnavalesc, tan veritable i necessari en la roda de l'any i la vida humana com el del Nadal (i que, com aquest, no s'ha de confondre amb la seva comercialització o les seves expressions més banals), que va ser encarnat i viscut de manera plena, el passat cap de setmana, a Terrassa. El Rei S.O.S.pitós i la Reina S.O.S.pechosa van arribar puntuals, dissabte a mitja tarda, per encapçalar la comparsa oficial, el bosc "InS.O.S.tenible" muntat per Groc Cridaner, i una rua amb ...