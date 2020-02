Set comparses comparteixen el premi d'una Rua Infantil més ecologista que mai

Carnaval 2020

23.02.2020 | 17:42

La Rua Infantil ha tornat a omplir d'alegria, imaginació i gent, aquest matí i aquest migdia, els carrers de Terrassa. Vint comparses , muntades per escoles, o per les seves associacions de pares, mares i familiars, lluint la magnificència que té sempre el carnaval infantil a Terrassa, han fet el recorregut de la Rambla d'Ègara fins a la Plaça Nova, en un dia absolutament primaveral.

El sol picava tant que quan la comparsa de l'AFA Serra de l'Obac, que anava de titelles i corrupteles, ha passat per la Plaça Vella, on totes han ballat i han estat vistes i valorades pel jurat, un dels emperrucats els ha demanat que "l'any que ve, a veure si suborneu a l'Ajuntament perquè ens posin un para-sol". Aquest bon temps, del tot inhabitual en els dies del Carnestoltes, donava encara més sentit a la mitja dotzena de comparses que havien escollit com a tema el canvi climàtic, la contaminació o la desaparició de les abelles.

Les comparses han acabat d'arribar a la Plaça Nova a la 1.20 de la tarda. Mentre el jurat deliberava, n'hi ha hagut deu que han repetit els balls que havien fet abans a la Vella. A les dues, un grup de nens de les escoles Lanaspa i Crespinell han llegit el pregó infantil del XLIII Carnestoltes de Terrassa, tot en rodolins i en què, entre altres temes, han demanat la municipalització del menjador ("menjador i especulació/ això fa molta pudor/ fem que l'estona del dinar/ sigui la millor que hi ha"). Els Reis del Carnestoltes 2020, S.O.S. pitós i S.O.S.pechosa, han agraït la participació a tothom, sobretot als pares, i ha tingut lloc el sorteig del grup que farà el pregó de la Rua Infantil del Carnestoltes 2021. La mà innocent de S.O.S.pechosa ha extret la papereta amb el nom de l'AFA Escola Enxaneta.

El presentador de la festa havia anunciat que aquest any, per primera vegada, la Rua Infantil no tindria un guanyador, ni un ordre de premis. El jurat ha triat les set comparses que ha considerat millors, a un mateix nivel, tots dotats amb un trofeu i una cistella de llaminadures: "Les titelles del Serra", de Serra de l'Obac; "La roda 'or", de la Roda, que tenia com a tema la celebració del seu 50è aniversari; "Un mar sense plàstic", de l'Isaac Peral; "Canvia i mobilitza't", d'El Cim; els "Superherois" de Sala & Badrinas; les abelles ("Bee Careful") de Ponent, i les altres abelles ("Obre els ulls€no volem cyberabelles"), de les Salesianas.

Havent donat els premis, a dos quarts de tres de la tarda, s'ha acabat la festa. I el Rei S.O.S.pitós i la Reina S.O.S.pechosa, monarques del Carnestoltes de Terrassa 2020, han baixat de l'escenari i se n'han anat, cal suposar que a la recerca d'un lloc tranquil i aïllat, per tal d'acabar la seva existència fora de la vista d'humans i plebeus. La vetlla dels seus cadàvers tindrà lloc demà dillins, i també dimarts, de sis de la tarda a vuit del vespre, a l'atri de l'Ajuntament. Els dies de disbauxa i transgressió s'han acabat.

EL PREGÓ INFANTIL DEL XLIII CARNESTOLTES DE TERRASSA

Sabeu què, tetassencs i tetassenques?

Aquí hi ha algú que té moltes penques!!

Pensa massa en els diners

I no gaire en els demés

Els aliments que a l'escola dinem

Haurien de ser més saludables,

Per fer-nos créixer sans i forts

I no tornar-nos uns ganàpies.

Menjador i especulació

això fa molta pudor!

Fem que l'estona del dinar

Sigui la millor que hi ha!

Oh Carnestoltes,

Rei dels poca-soltes,

Segur que menges molt bé

Per ballar tant al carrer.

I és que el tema és important

Amb l'alimentació estem jugant

Festa i reivindicació.

Queixant-nos amb diversió

El temps de migdia

Hauria de ser lectiu

Juguem junts petits i grans

I això sí que és educatiu!!!

Oh Carnestoltes

Rei dels pocasoltes,

No ens podries ajudar,

I el menjador municipalitzar?

I per les companyes i companys

amb diverses capacitats

demanem amb molt d'afany

els recursos adequats.

Hi ha molts temes a tractor

I molta feina per fer

Posem-nos-hi a treballar

Perquè volem menjar bé!

Oh Carnestoltes

Rei dels poca-soltes

Que no ens quedi en paper mullat

I deixem-ho tot lligat!!!!

Estaria bé que en Jordi I la Pepeta,

Xerressin una estoneta,

Parlant la gent s'entén.

I es crea bon ambient.

Si amb l'aigua ha fluït bé,

Amb l'alimentació també.

Municipalitzem el menjador

Que segur que anirem molt millor!!

Santi Palos