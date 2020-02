Amics MomPalet guanyen el concurs de la Rua amb "Freedom for animals"

Santi Palos

23.02.2020 | 12:05

Un gran elefant presidia la comparsa per la qual Amics MomPalet van ser proclamats ahir a la nit, en un moment del Ball de Màscares, guanyadors del concurs de la rua. Aquest grup de carnaval havia desfilat amb un muntatge clarament reivindicatiu dels drets dels animals, amb rètol "Freedom for animals" com a títol, i que reprouïa, en clau carnavalesca, un ambient de circ. Fins i tot la indumentària dels seus membres estava coronada amb una tenda de circ al damunt del cap.

El segon premi va ser pels Milenials, amb "El crit de l'Amazònia", que portava a dalt del vehicle un lloro, una màscara, i un home i una dona selvàtics, ell amb pomalls verds, els d'ella de color carbassa, i a peu, molts arbres humans i gent de la selva com tocada per l'ayahuasca. També una espectacular reproducció d'un animal, un gran ocell, presidia la comparsa de Boixos de Sant Llorenç, que van fer el tercer amb el seu muntatge "De picos pardos".

La resta de premis, per aquest ordre, van ser atorgats a Arte&Dance (una alegoría de l'art i la cultura contra la dictatura); Los Duendes ("Tic-Tac", el temps de salvar la Terrassa s'esgota); Les Rebel Queens ("El renacer del fénix", també amb motius ocellaires; Amics x sempre ("L'ull que tot ho veu", sbre el cibercontrol dels nostres dies); Al Compás ("Tropicana", vistosa recreació del carnaval brasiler); Drunites ("Cuba Santa", un ambient de balls i disbauxa cubana), i Duty Free ("La vida és música, la música és vida", amb indumentàries amb tecles de piano a les espatlles).