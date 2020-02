Una "trampa" per aneguets a Vallparadís

Redacció

22.02.2020 | 04:00

El Parc de a és un oasi urbà, un espai verd on la vegetació i la fauna, majoritàriament ornitològica, suposen un atractiu natural per als visitants. Amb més de 395 mil m2 de zona verda, és un dels parcs urbans més grans de Catalunya i d'Europa, un espai per passejar, llegir, fer esport i mai per patir per la vida d'una camada d'aneguets.L'episodi el relata la Meritxell Garcia, que dissabte dia 15 de febrer passejava amb la seva parella, ...