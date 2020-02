Oblida 16.000 euros en un bus i els recupera una hora després

Javier Llamas

22.02.2020 | 04:00

Quina angoixa degué travessar aquella persona quan dijous es va adonar del descuit, quan es va palpar el costat i no va notar la bossa, quan va veure que no la portava. Amb el cor encongit, va cridar l'atenció d'uns policies municipals: m'he deixat la bossa en l'autobús. El més important no era la bossa, ni tan sols la documentació. L'important era el contingut monetari. Portava més de 16.000 euros. Va tenir sort: va recuperar els diners una hora ...