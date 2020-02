Missatges saludables pel carrer

22.02.2020 | 04:00

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) participa també en el disseny d'una aplicació per a mòbils anomenada INFINITy. Es tracta d'un projecte europeu liderat per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), en el qual participen set socis, dels quals el CST i el Leitat en formen part. Actualment s'està realitzant l'estudi pilot per provar la solució, en paral·lel, a Terrassa (amb 25 persones testant l'app) i a la Ciutat de Lodz (Polònia). L'aplicació, dirigida a persones grans o amb deteriorament cognitiu lleu, va donant missatges saludables mentre es passeja pel carrer. Per exemple, recorda que cal prendre la medicació en passar prop d'una farmàcia. La finalitat és contribuir a preservar la seva autonomia i qualitat de vida.