Les comparses del Carnestoltes enlluernen i omplen els carrers

Carnaval 2020

Santi Palos

22.02.2020 | 23:44

Més lluïda i vistosa que mai ha estat la rua del Carnestoltes d'aquest any. Darrere la comparsa oficial amb El Rei S.O.S.pitós i la Reina S.O.S.pechosa, amb un bosc humà com a seguici, n'han desfilat vint-i-nou més, exhibint muntatges aparatosos i amb molt d'enginy i animació. Entre elles, la paròdia de "Els Pastorets" presentada pel Social, la recreació del carnaval cubà dels Drunites, el Gran Ull que ens "cibercontrola" d'Amics x Sempre, el ring de lluita mexicana d'El Porronet, els espantaocells "espanyaguiluchos" del Drac. I un bon grapat que, d'una manera o altra, denunciàven la crisi medi ambiental del planeta Terra , obert i ple de brosses al camió dels Rokambulescos, o amb rellotges que assenyalaven que "el temps s'esgota" (Duendes), o fent "El Crit de l'Amazones" (Millenials). La rua ha recorregut uns carrers plens de gom a gom d'espectadors, en bona part també disfressats, molts animats i amb moltes ganes de veure i viure el carnaval

L'acte d'obertura de les festes ha començat al Raval de Montserrat a les set de la tarda, amb l'entrega a David Rosales del premi del concurs de cartells. Tot seguit, "Conchita Garcia" ha llegit un pregó en què ha parlat dels problemes que es troba com a terrassenca de Can Parellada, ha dit que "prou de violència a la ciutat", als masclistes "que comencin a pixar asseguts" i a les feministes radicals "que ja no són 'trending topic. La sexualitat es viu com cadascú vol". Garcia ha acabat parlant dels seus dos fills, "pels que he passat, estic passant i passaré moltes més coses", i "dels dos fills de Terrassa que tenim empresonats des de fa massa temps: El Josep Rull i el Lluís Puig. Visca la llibertat d'expressió i prou Lleis ' mordazas' d'aquest estat opressor".

I per això "cada dia, a les set de la tarda, pares, mares, fills, tietes, avis, familiars i amics venen aquí a cantar, a demanar poder tenir-los a casa. Per ells, vull dir que no hi haurà gàbies per tants ocells". Aquestes paraules del pregoner han estat molt aplaudides per una part dels presents al Raval, que a continuació han entonat el "Cant de la llibertat", seguit de crits de "in-de-pen-dèn-ci-a". Pocs minuts després, el Rei S.O.S.pitós i la Reina S.O.S.pechosa eren al balcó de l'Ajuntament, ensenyaven la clau de la ciutat i donàven per inaugurat el Carnestoltes de Terrassa. En un breu parlament, han animat a fer una ciutat "més inclusiva i menys sexista, una ciutat de la que sentir-nos orgullosos", i a "gaudir molt de la festa".