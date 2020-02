Educació tramita el nou decret per la concertada però sense inversió

22.02.2020 | 04:00

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha posat fil a la tramitació de nous decrets que modificaren les relacions amb la concertada. Els canvis impliquen regular l'oferta de places abans de la preinscripció, com es fa ara a la pública; retirar concerts econòmics si més de la mitat dels alumnes no són del barri i suprimir també els concerts a les escoles que diferencien per sexe. Així mateix obliga a la concertada a matricular a nens en situació econòmica desfavorida que no poden pagar les quotes. Tots aquests aspectes quedaran regulats a través de dos decrets, el d'admissió d'alumnes i el dels concerts. Del primer, el Consell Escolar de Catalunya va aprobar el dictament aquest dimarts. El dels concerts va més lent: l'avantprojecte s'acaba de sometre a informació pública. Les noves propostes han causat malestar a la concertada perquè consideren que tot va molt de pressa, no hi ha consens, ni acompanyament econòmic. Des del departament han reconegut que hauria de destinar 145 milions d'inversió però que ara per ara no pot. Una quantitat que es distribueix de la següent manera: 72 milions corresponen a la falta de professionals; 65,5 milions a despeses de manteniment del centre (despesa ordinària) i 7 milions a la compensació a les escoles que acullen alumnes que necessiten més atenció. El departament d'Eduació ha admès que "aquestes xifres no es poden concedir d'un dia per altre. S'ha de fer un calendari".