Com acostuma a viure la festa del Carnestoltes?

Carnaval 2020. Les opinions

Laura Masallé

22.02.2020 | 04:00

La festa del Carnestoltes és una data assenyalada a l'agenda de moltes persones. És un dels esdeveniments culturals més importants per a Terrassa, que l'any 1978 es va convertir en la primera ciutat catalana que el celebrava després de la dictadura. Es tracta d'una festa molt desinhibida en la qual participa gent de totes les edats. Això no obstant, la majoria d'adults preguntats aquesta setmana explica que fa temps que no es disfressa. Alguns asseguren que ara viuen el Carnestoltes només com ...