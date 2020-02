"Ara mateix em sento com un nen rebentant el gènere del misteri" 

Carlos Dueñas, director del programa de ràdio online "Todo nos da igual"

Javier Llamas

22.02.2020 | 04:00

Hi han proposat fer el salt a alguna cadena nacional convencional, no només online, i Carlos Dueñas no ho descarta, però deixa clar que prefereix obrar amb cautela. Pas a pas. Perquè, encara que el que va començar com una aposta vocacional "mig en broma" està arrasant, aquest terrassenc a penes porta dos anys en això, en la ràdio per internet. I està lluny d'incórrer en el parany de les presses. Aquest cineasta, ...