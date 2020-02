TeC Comú demana que es baixin les ratios a les escoles públiques

Redacció

21.02.2020 | 04:00

Més reaccions en l'àmbit polític sobre les notícies educatives a les portes de la preinscripció, entre aquestes les protestes per un possible tancament de línies de P3 abans de la reserva de places a les escoles Abat Marcet i França que, al final, no es farà efectiu. La formació política Terrassa en Comú (TeC) ho celebra però critica la seva gestió. Al respecte, dubta que l'equip de govern no sabés res de la intenció del departament d'Educació quan feia pocs dies (només quatre) que l'alcalde ...