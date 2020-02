El nou INS-escola Antoni Ubach pot oferir fins a 3 grups d'ESO

Mercè Boladeras

21.02.2020 | 04:00

La demanda d'ESO pel curs vinent encara continua sent elevada. Una de les novetats anunciades és la creació de dos instituts-escola, el Sala i Badrinas i l'Antoni Ubach, pel 2020-21. Amb aquesta mesura s'incrementen les places per accedir a la secundària obligatòria i al mateix temps no saturar altres centres de la zona que ja estan molt col·lapsats. El Sala i Badrinas començarà amb dos grups de 1r d'ESO per donar continuïtat als 51 alumnes ...