Lluís Llach apadrina la constitució de l'Entesa a Terrassa

Laura Hernández

21.02.2020 | 04:00

Un any després que Lluís Llach agafés el guant que va llençar el president Quim Torra per l'impuls del procés constituent a Catalunya, el cantautor i activista va aterrar dimecres a Terrassa per certificar la creació de L'Entesa a la ciutat.Més de tres-centes persones van respondre a la crida del nucli promotor i van omplir de gom a gom la sala del Centre Cultural. "Estem molt contents, la resposta ha estat espectacular", explicava ...