La importància de l'educació conscient

21.02.2020 | 04:00

Sota el Sota el títol "Els millors pares i mares del món sense haver de ser perfectes", es va celebrar a la Bd4 una xerrada-col·loqui per pares i mares organitzat pel servei municipal d'Educació. L'activitat, conduïda per Marta Pérez, treballadora social especialitzada en intel·ligència emocional i fundadora de personalMENT, va oferir pautes i eines d'utilitat per acompanyar als fills en les diferents etapes del seu desenvolupament per fer front als principals reptes d'avui en dia. ...