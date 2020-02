Classe magistral de Sergi Belbel al Màster de Guió

21.02.2020 | 04:00

El dramaturg i director teatral, Sergi Belbel, de Terrassa s'ha unit a la llista del professorat del màster de guió de The Mediapro Studio i la Universidad Complutense de Madrid. Els 25 estudiants matriculats podran assistir aquest divendres a una classe magistral del mateix Belbel. Al mateix màster participen docents considerats d'excepció en el mòdul de televisió, on destaquen noms com Javier Olivares ("El Ministerio del Tiempo"), Ran Tellem ("Homeland", Laura Belloso ("El internado") o Marc Cistaré ("La víctima número 8").