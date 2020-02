Ciutadans proposa crear una distinció per les dones

21.02.2020 | 12:03

El grup municipal de Ciutadans (Cs) ha proposat la creació d'un reconeixement públic a dones que s'hagin distingit per desenvolupar valors de lideratge en el terreny social, econòmic, esportiu o associatiu a la ciutat, segons ha explicat la regidora Isabel Martínez. Cs presentarà la iniciativa a debat en el pròxim ple. El grupo voldria que aquest reconeixement tingués lloc en el marc de la commemoració del 8 de març i es coordinaria a través de Polítiques de Gènere, regidoria que treballaria amb els agents socials i econòmics per a establir els procediment per valorar i crear el nou guardó.