Tres detinguts per furtar 543 euros en roba

La Policia Municipal va detenir dimarts tres sospitosos de robar articles en una botiga de roba. Els productes estaven valorats en més de 500 euros. A les 7.35 de la tarda, la responsable d'un establiment de roba ubicat al carrer Major va informar a la Policia Municipal que tres individus havien sostret peces per valor de 543'42 euros. Dues unitats de la Policia Municipal van localitzar els sospitosos i els van detenir per un delicte menys greu de furt. Els agents també van realitzar una denúncia pel vehicle que havien aparcat a sobre de la vorera, que va retirar la grua municipal, i una altra denúncia per tinença d'un gram de droga.