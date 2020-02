20.02.2020 | 14:08

La residència per a persones grans ubicada a la Torre Mossèn Homs, l'única pública de la ciutat, s'ampliarà en 24 noves places, que es preveuen posar en marxa l'últim trimestre d'aquest any. Aquesta és una de les poques mesures concretes acordades avui a la primera reunió bilateral entre l'Ajuntament i el Govern de la Generalitat, que ha estat presidida per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i l'alcalde, Jordi Ballart.