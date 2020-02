Quatre dies de reunions i tuits molt intensos

20.02.2020 | 04:00

"Hem viscut uns dies, especialment quatre, molt intensos, amb missatges a la xarxa i reunions, però al final estem molt contents". Són paraules de Joaquim Fernández del Viso, de l'Ampa de l'Escola de l'Abat Marcet, d'ahir matí, al cap d'unes hores de conèixer per part de l'Ajuntament que el departament d'Educació havia fet marxa enrere a la seva intenció de tancar el grup de P3. "El canvi de posició ha estat inesperat. Tot ha anat tan de pressa", va afegir Montse Llibre, presidenta de l'Ampa de l'Escola França, l'altre centre afectat. Pare i mare d'un i altre col·legi no se sabien avenir encara com en tan sols quatre dies, la situació havia donat un tomb tan gran. Les Ampes han fet una valoració molt positiva i agraeixen el suport de l'equip de govern, qui primer va fer una declaració institucional de suport i reclamant que la mesura no es fes efectiva i després un comunicat celebrant que la mesura no es portaria a terme abans de la preinscripció. Els representants van dir que entre reunió i reunió els havien proposat alguna alternativa nova, com la d'obrir la preinscripció amb un grup i mig; és a dir 25 places per una banda i 18 per una altra. Semblava que era definitiu però en unes hores va tornar a canviar tot per bé.