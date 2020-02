Primera trobada bilateral entre l'Ajuntament i la Generalitat

20.02.2020 | 12:20

L'executiu local i el Govern de la Generalitat constitueixen avui la comissió bilateral on les dues administracions aniran abordant de forma periòdica els assumptes més rellevants que afecten la ciutat. Davant l'absència del president Quim Torra, la trobada, que es fa aquest matí al Teatre Principal, està presidida per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i l'alcalde de Terrassa. Hi participen diversos membres de l'equip de govern municipal i de l'executiu català.