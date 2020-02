Matinal motera per a la Fundació Pasqual Maragall

20.02.2020 | 04:00

El barri de Can Parellada va acollir diumenge la quarta edició de la matinal Motera Solidaria organitzada per la Nova Associació de Veïns de Can Parellada i per l'entitat Escuderos MG. Els beneficis van destinats a la Fundació Pasqual Maragall i a la seva lluita contra l'Alzehimer i també per a l'Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya. Unes 750 motos procedents de tota Catalunya i gairebé 1.500 visitants van participar en la trobada, on es va respirar un bon ambient de companyonia. ...