Cultura Pràctica actualitzarà el saber científic a Viena

Redacció

20.02.2020 | 04:00

La professora de l'Escola Cultura Pràctica, Carme Hernández, és un dels 80 docents seleccionats pel Comitè d'Educació EGU (European Geoscience Union) per participar en el programa GIFT 2020 (Geoscience Information Teachers) que aquest any té com a tema "Water in the solar system" ("L'aigua dins el sistema solar"). El congrés se celebrarà enguany a Viena, del 3 al 8 de maig, i reunirà a més de 15.000 ...