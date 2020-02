El Comité de Vaga Feminista recull les diferents violències que es pateixen a Terrassa

20.02.2020 | 13:06

El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa està fent un mapa per recollir les diferents violències que pateixen les dones a la ciutat i traçar un recorregut reivindicatiu de cara al 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Amb aquest objectiu, fan una crida a través de les xarxes socials perquè veïnes de la ciutat compateixen (anònimament o no) experiències viscudes a la ciutat. El comitè anima a situar accions de violència masclista però també les que es donen per raó de sexe i origen, així com les de l'àmbit laboral i social. Per a denunciar experiències concretes, s'ha suggerit l'ús del hastag #MeTooTRS.