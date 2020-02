300 artistes i 70 concert i activitats en un Festival de Jazz que s'anuncia amb "L'estapera"

Santi Palos

20.02.2020 | 16:10

Ray Lema, Avishai Cohen, Lew Tabackin, Catherine Rusell o Jordi Rossy (premi Jazzterrasman 2020) són alguns dels noms estelars del 39è Festival de Jazz de Terrassa, del que Amics de les Arts ha presentat avui la programació. Entre l'11 i el 29 de març, un total de 70 concerts i activitats, amb gairebé 300 artistes, es desenvoluparan en vint-i-set espais diferents (alguns, també a Vacarisses, Viladecavalls i Matadepera). "Aquest és un festival internacional, amb voluntat de descoberta, i també diferent perquè es basa en l'afició i la tradició del jazz a Terrassa", ha dit la seva coordinadora. I enllaçant amb i la ciutat, el festival es promociona aquest any amb un "trailer" promocional que té com a banda sonora una versió jazzística i sorprenent de la cançó popular "L'estapera de Terrassa". A l'acte de la presentació, ha estat interpretada en directe per Jofre Alemany, Oriol López Valle, Joan Hujmet, Òscar Jorba i Txus Costalago.