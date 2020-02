Serveis Territorials d'Educació mantè la mateixa oferta a l'Abat Marcet i França

19.02.2020 | 11:08

SServeis Territorials d'Educació ha anunciat que no tancarà grups de P3 el curs vinent a les escoles Abat Marcet i França, tal com havia previst inicialment, segons ha explicat la regidora d'Educació, Teresa Ciurana. L'equip de govern, que havia demanat que es paralitzés el pla de reducció d'oferta de places d'aquesta etapa en aquests centres, valora positivament que Educació hagi atès la petició. Així mateix, Ciurana ha avançat que hi ha un acord perquè es mantingui tota l'oferta de P3 pel curs vinent. L'anunci s'ha fet després d'una reunió que va tenir lloc el dilluns al vespre a l'Ajuntament amb representants de les Ampes de les escoles Abat Marcet i França.