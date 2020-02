La plantilla vol preservar la seva situació laboral

Concessió de la gestió de l'autobús urbà

19.02.2020 | 09:25

La principal preocupació dels treballadors de Tmesa, l'empresa que actualment explota la xarxa d'autobusos, és que l'operador que aconsegueixi la gestió del servei aprofiti aquesta nova etapa per modificar les seves condicions laborals. Per aquest motiu, han demanat al govern, amb qui es van reunir la setmana passada, que en la mesura del possible els plecs de condicions del futur concurs deixin molt clar que s'ha de mantenir el conveni propi que ara tenen a Tmesa.

Antonio Burgos, responsable de la secció sindical d'UGT a Tmesa, explica que l'empresa Moventis, guanyadora del concurs de 2014 que posteriorment es va anul·lar, va presentar una oferta econòmica "anormalment baixa" per fer-se amb el servei "a costa de retallar el cost de la mà d'obra". Burgos comenta que l'empresa volia aplicar una doble escala salarial. "Ens van dir que a nosaltres ens respectaven les nostres condicions, però que el nostre conveni dequeia, i a les noves incorporacions se'ls aplicaria el conveni provincial, que és menys avantatjós que el nostre".

La plantilla ho té molt clar: "Volem que es mantingui el nostre conveni. No volem que s'aprofiti la licitació i un possible buit legal per permetre que les empreses apliquin la tisora sobre els sous per estalviar costos i aconseguir el servei. Si hem de guanyar o perdre condiicons, que sigui en una mesa de negociació", reivindica Burgos.

por a retallades

Els treballadors consideren que s'ha d'aprofitar el nou concurs per fer canvis al servei. De fet, els plecs que hi ha redactats ja feien algunes modificacions respecte de la xarxa actual. Burgos comenta que "la mobilitat ha canviat molt els últims anys".

L'aplicació d'àrees de baixes emissions i trànsit restringit ha d'anar acompanyada d'una "veritable aposta pel transport públic". Terrassa, prossegueix, necessita un transport públic urbà amb més freqüències i més ràpid, i això passa perquè "l'autobús tingui preferència" a la via pública.