La plantilla vol preservar la seva situació laboral

Els autobusos transporten cada any 14 milions de viatgers.

19.02.2020 | 04:00

La principal preocupació dels treballadors de Tmesa, l'empresa que actualment explota la xarxa d'autobusos, és que l'operador que aconsegueixi la gestió del servei aprofiti aquesta nova etapa per modificar les seves condicions laborals. Per aquest motiu, han demanat al govern, amb qui es van reunir la setmana passada, que en la mesura del possible els plecs de condicions del futur concurs deixin molt clar que s'ha de mantenir el conveni propi que ara tenen a Tmesa.Antonio ...