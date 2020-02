Mútua lidera un estudi per detectar la celiquia

19.02.2020 | 04:00

El Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari de MútuaTerrassa (HUMT) lidera un estudi multicèntric que evidencia l'elevada precisió d'un test per al diagnòstic de la malaltia celíaca en pacients amb atròfia de vellositats i serologia celíaca negativa. Només un 30 per cent d'aquests usuaris tenen la malaltia i els casos positius són de difícil diagnòstic. El test dóna un diagnòstic immediat i definitiu, evitant l'espera d'entre 12 i 18 mesos habituals en aquests casos. El treball ha estat publicat a la revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2020.