El govern impulsarà una reunió conjunta sobre sanitat

Laura Hernández

19.02.2020 | 04:00

El govern municipal demanarà al departament de Salut de la Generalitat una reunió conjunta on poder debatre els problemes de la sanitat a la ciutat. Així ho va comunicar dilluns a la reunió mantinguda per l'alcalde, Jordi Ballart, i la regidora de Salut, Mònica Polo, amb el comitè d'empresa de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.A la taula de treball hi participarien "l'Ajuntament, representants de Cat Salut, la direcció de Mútua i el comitè d'empresa", comenta Vicki Ortega, presidenta de la ...