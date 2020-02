El govern concessionarà la gestió de l'autobús urbà

L'actual empresa mixta Tmesa serà substituïda per una altra, 100% privada, per gestionar l'autobús.

Laura Mangas

19.02.2020 | 04:00

Una empresa privada gestionarà l'autobús urbà els pròxims deu anys. Així ho ha anunciat l'equip de govern (TxT i ERC) després de rebre l'informe de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) avançat ahir per Diari de Terrassa. Aquest estudi desaconsella l'opció de la gestió directa i deixa clar que la millor alternativa per a Terrassa és la concessió a una empresa privada que ...