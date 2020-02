19.02.2020 | 04:00

La plaça del Roc Blanc es va omplir dissabte de veïns de totes les edats per a celebrar la tercera edició de la Xocolatada Solidària, que aquest any es va "tacar" pel càncer infantil. Entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, la plaça es va omplir d'activitats com tallers infantils, una tómbola solidària i diverses exhibicions dalt l'escenari. També hi van participar Diables de La Maurina i les Majorettes de Can Palet II.