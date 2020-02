19.02.2020 | 04:00

Va entrar a dependències policials per fer una denúncia i va surtir imputat. A les 5.15 de la tarda de diumenge, un particular es va personar, amb el seu vehicle, a la Prefectura per denunciar uns danys ocasionats al cotxe. Un cop fetes comprovacions, la Policia Municipal va esbrinar que al conductor li constava la pèrdua de vigència del seu permís de conducció. Es van iniciar diligències per un delicte contra la seguretat vial.