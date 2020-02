La CUP rebutja la gestió externa del servei de bus

Redacció

19.02.2020 | 13:51

Després que l'equip de govern municipal hagi descartat municipalitzar el servei urbà, seguint les indicacions l'informe de l'AMTU, la CUP Terrassa ha fet pública la seva disconformitat amb tal decisió. La formació anticapitalista considera que "amb el precedent de l'aigua, era evident que la municipalització del bus no seria un camí senzill i ràpid" i que tant Tot per Terrassa com ERC "ho sabien perfectament quan ho van proposar als seus programes i al seu Pla de Mandat". En aquest sentit, la CUP opina que l'executiu municipal "ha tirat la tovallola davant la primera dificultat", quelcom que lamenten "profundament".

"La nova concessió del servei hipotecarà el transport públic de Terrassa durant els pròxims 10 anys, en un moment especialment rellevant quant al paper que ha de jugar el transport públic en la nova mobilitat de la ciutat", diuen. És més, per a la CUP, "més enllà de grans eslògans com la 'Revolució Verda', el que cal és fer una aposta clara per la mobilitat sostenible i això passa, inevitablement, per tenir la gestió directa del servei de bus urbà".