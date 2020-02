Un conductor dóna positiu després d'estavellar el cotxe contra un fanal

19.02.2020 | 04:00

Un conductor va donar positiu d'alcohol després de xocar el seu cotxe contra un fanal. L'accident va tenir lloc la matinada de dissabte, a les 0.30, a l'avinguda de Béjar. El 112 va informar la Policia Municipal que un vehicle havia col·lidit contra un fanal a l'alçada de la rotonda amb la carretera de Matadepera. Va acudir al lloc una unitat policial. L'accident va ser una sortida de la via i no hi havia cap persona ferida. El conductor va ser sotmès a les proves d'alcoholèmia, donant uns resultats de 0,84 i 0,89 mil·ligrams, raó per la qual la policia va iniciar diligències penals.