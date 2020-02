Activitats escolars de suport a la investigació del càncer infantil

19.02.2020 | 04:00

Escoles i instituts es bolquen amb la investigació i tractament pel càncer infantil. Sobre aquestes línies, dues imatges d'activitats que es van fer a l'Institut Nicolau Copèrnic i a l'Escola Joaquima de Vedruna. Als dos centres es van fer un grapat d'activitats per recollir fons per destinar-los a l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'institut Nicolau Copèrnic, a Can Boada (a l'esquerra i amb foto d'Albert Tallón)) es van fer tallers, una xocolatada i actuacions amb la participació del Dj Juanna, ...