Tres Tombs amb signes de protesta

Mercè Boladeras

18.02.2020 | 04:00

Aquest diumenge no va ser necessari anar fins a masies i clubs d'hípiques per veure cavalls. La ciutat va acollir la Festa dels Tres Tombs, una celebració de llarga tradició a pobles i ciutats que es fa cada any en homenatge al patró Sant Antoni Abat, protector dels animals domèstics i dels traginers. La cercavila va repetir èxit de públic, sobretot familiar i van ser molts els nens i les nenes que van demanar una fotografia a prop dels cavalls ...