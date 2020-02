Set anys de vaivens polítics i la mateixa conclusió

La gestió del bus

18.02.2020 | 09:26

Un cop amb l'informe a les mans -fa setmanes que el tenen- l'equip de govern ha de decidir què fa. En cas d'assumir les seves conclusions, com és d'esperar, i descartar la municipalització del servei, encara hi ha incògnites sobre la taula.La més immediata és quan es podrà acabar amb la temporalitat de l'actual servei. L'empresa mixta Tmesa (participada al 80% per Avanza i al 20% per l'Ajuntament) porta amb el servei prorrogat des de finals de 2009, i des d'aquest any, la pròrroga ja està, ...