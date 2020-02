El projecte de l'INS Santa Eulàlia,"Bulling; en els teus ulls", opta un premi digital

18.02.2020 | 11:41

El projecte de l'Institut Santa Eulàlia de Terrassa, "Bullying; en els teus ulls", és finalista dels Premis mSchools Mobile Learning Awards 2020 a la categoria de millor experiència a l'aula amb tecnologies digitals. El treball ha estat impulsat pel professor de l'FP en Imatge i So, Abel Castilla Prats, i conté diferents vídeos en 360° que recreen situacions d'assetjament escolar (bullying). El material ha servit de recurs pedagògic per l'equip de Guaites del centre en el marc del programa #aquíproubullying. Es tracta d'un grup de joves que sensibilitzen a la resta de l'alumnat sobre l'assetjament escolar i com prevenir-ho o actuar davant d'algun cas.