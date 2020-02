Detingut un presumpte traficant amb onze paperines

J. Ll.

18.02.2020 | 04:00

La Policia Municipal va detenir divendres al vespre un presumpte traficant de cocaïna al barri de Cementiri Vell. En van enxampar in fraganti uns agents.

A les 20.30, els integrants d'una patrulla va observar con dues persones realitzaven la compra o venda de substàncies estupefaents al carrer del Prior Tàpia, a l'alçada de la rambla de Sant Nebridi.

Cocaïna i bitllets

Una vegada identificades les dues parts, els agents van trobar en possessió d'un dels individus un total d'onze bosses de 0,06 grams cadascuna d'una substància que possiblement era cocaïna.

El sospitós portava també diversos bitllets de petites quantitats. Els agents van detenir aquest individu per un delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues.

L'altra persona (el suposat comprador de la droga) va quedar denunciada, en el seu cas per la via administrativa, per estar en possessió d'una bossa de les mateixes característiques que les confiscades al detingut.