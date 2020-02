Festa dels Tres Tombs amb protesta dels animalistes

16.02.2020 | 14:12

Carros, carruatges i cavalls han pres el relleu avui als cotxes a la Rambla d'Ègara. La ciutat ha celebrat la Festa dels Tres Tombs, en la que es vol rendir homenatge a aquesta animal i el protagonisme que va tenir en el passat en les feines del camp i en el transport de persones i mercaderies. S'han pres mesures pel benestar animal però així i tot s'han vist pancartes rebutjant la festa que té una llarga tradició a pobles i ciutat. La cercavila ha començat puntual, a les 12 del migdia, i s'han fet els dos tombs (abans eren tres però es va escurçar perquè no dures tant) en el passeig central citat. L'obertura ha anat a càrrec de la banda de Sants, seguida del cap de colla, Carolina Herrera; l'abanderat, Joel Trubert i el banderí, Noah Medina i el carro amb la imatge de Sant Antoni,

La festa dels Tres Tombs està impulsada pels Amics de Sant Antoni Abat amb col·laboració amb l'Ajuntament i ha comptat amb entitats de traginers i clubs d'hípiques de la ciutat i de fora. La cercavila ha reunit un nombrós públic familiar i molts nens i nenes han demanat als seus pares una foto amb cavalls quan aquests s'aturaven. Enguany, amb tota la polèmica que hi ha sobre la protecció dels animals, s'han visualitzat pancartes en contra i també canvis en la manera de desfilar dels membres del govern; l'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, han fet el recorregut a peu, acompanyant uns ponis, i no dalt d'un carruatge com fins ara