Pla integral per implicar a més serveis municipals

15.02.2020 | 04:00

La resposta, almenys la primera, havia de ser policial, eminentment. Així ho dictaminava la lògica del problema i així ho demandaven molts veïns que consideraven la situació "insuportable". Però els impulsors del projecte no volen bandejar altres possibilitat d'actuació. Es tracta, en paraules del regidor Fernández Rivero, "de fer pedagogia sense oblidar-nos de la part policial". Així, quan els responsables dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal estudiïn els resultats de l'operatiu es passarà segurament a una segona fase, que no substituirà la primera sinó que l'ampliarà: entraran en el pla altres serveis municipals, com el de Joventut, el de Salut Comunitària o el consell del districte 1. Per fer què? Per distribuir informació sobre ordenances i civisme, sobre consum de drogues, sobre violència. L'operatiu es convertirà en un programa integral, amb policies uniformats i de paisà, sí, però també amb capacitat de sensibilització. La solució a un problema tan complex "no passa només per les actuacions policials", assenyala l'intendent dels mossos, Jesús Requena.