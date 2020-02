"Parásitos" crida als espectadors al Cinema Catalunya

Redacció

15.02.2020 | 21:57

Sembla una imatge del passat. Les cues al cinema Catalunya ja no són tan habituals com abans. La imatge que acompanya aquestes línies es produïa cada setmana quan el Catalunya era una sala comercial privada i els cinemes encara estaven al centre de la ciutat. Ara, les cues només estan reservades per quan es programen pel·lícules molt populars, com és el cas de "Paràsitos" que es projecta ara. El film coreà, dirigit per Boon Joong-ho, ha estat guardonat amb quatre estatuetes a la nit dels òscars, entre elles, les de millor pel·lícula i millor direcció. Els terrassencs han respost a l'expectació que el film coreà ha despertat després del seu triomf a Hollywood, que ha provocat la seva reprogramació a les sales.