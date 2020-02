La "manada" de Terrassa acusada de violar una menor autista de 15 anys

Javier Llamas

15.02.2020 | 09:53

Ella tenia 15 anys i sofreix un trastorn de l'espectre autista i un dèficit intel·lectual. Un dia de setembre del 2018 va acudir amb unes amigues a un habitatge on residia un grup de joves d'origen marroquí. La menor va beure alcohol i va consumir altres drogues. Sumida en un baix nivell de consciència, va ser violada per tres individus, un darrere d'un altre. Això diu l'acusació. Dos sospitosos van ser detinguts i l'Audiència Provincial té previst jutjar-los dimarts vinent. El tercer no ha ...