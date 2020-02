Les eleccions no seràn immediates

15.02.2020 | 04:00

Damià Calvet va parlar sobre la imminència de les eleccions a la Generalitat de Catalunya que va anunciar el President, Joaquim Torra: "S'han d'aprovar els pressupostos i es necessita una primera embranzida per desenvolupar-los; no cometrem la irresponsabilitat de convocar eleccions amb uns pressupostos acabats d'aprovar". Reconeix, això no obstant, que tal com va dir el resident Torra, la legislatura està esgotada. "Va ser molt dolorós per nosaltres les decisions que es van prendre al Parlament amb relació al President; però aquest fet no ens pot fer defugir la nostra responsabilitat". Sobre la possibilitat d'encapçalar la llista al Parlament pel seu espai polític, Damià Calvet assegura que "hi ha una tensió lògica sobre la concreció del que passarà. Nosaltres ho vivim amb una certa normalitat. Hi ha especulacions de tota mena" I acaba, "Jo sóc conseller de Territori, tinc els peus a terra i l'espai de Junts per Catalunya està liderat pel president Puigdemont i segur que si ens sabem oferir d'una manera útil, afrontarem, amb un o altre al capdavant, els propers reptes electorals amb gran capacitat".