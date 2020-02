Grups de dones sumen forces en una nova associació

Mercè Boladeras

15.02.2020 | 04:00

Catifa lila ahir al Casal de la Dona de Terrassa. Representants d'un munt d'entitats i associacions i grups van presentar Feministes Terrassa, una nova plataforma per lluitar a favor de la dona i de la igualtat de gènere. L'associació és molt polièdrica perquè tant aplega entitats de llarga trajectòria, com el Casal de la Dona, fins a partits polítics i sindicats passant per grups de dones que han sorgit als barris i entitats més ...