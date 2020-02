La Generalitat vol suprimir grups de P3 a les escoles França i Abat Marcet

15.02.2020 | 17:30

Les comunitats educatives de les escoles França i Abat Marcet han mostrat la seva preocupació per la intenció del departament d'Educació de suprimir una línia de P3 a cada un dels centres. L'alerta a sorgit just quan falten pocs dies per l'inici de les preinscripcions, circumstància que ha generat gran inquietud als centres. Ambdues escoles tenen actualment dues línies de P3 cada una i la supressió d'una d'elles es rebuda amb molta preocupació, especialment pels pares i mares dels centres. Tant Abat Marcet com França tenen cursos addicionals (aules bolet) degut a la necessitat de places a les seves zones, però sembla que el descens de natalitat és la raó de la supressió.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ja ha anunciat que l'Ajuntament està intentant impedir-ho i ha anunciat que les autoritats municipals han realitzat propostes al departament d'Educació per evitar-ho: "Estem en contacte permanent per trobar una solució que no perjudiqui els nostres centres".