Alfredo Vega es presenta a les primàries del PSC

15.02.2020 | 17:09

Alfredo Vega, va anunciar ahir divendres que es presentarà a les eleccions a primer secretari del PSC a Terrassa. Vega vol revalidar el seu lideratge als socialistes locals al procés que s'inicia ara. Alfredo Vega va ser alcalde de Terrassa des del 16 de novembre de 2017 fins a juny de 2019. Substituí al càrrec a Jordi Ballart, sent tinent d'alcalde, quan aquest va presentar la seva dimissió. Es va presentar com a cap de llista a les municipals del maig de 2019 i va obtenir set seients a la sala de plens, però la irrupció de Tot per Terrassa, partit encapçalat per l'alcalde diminisionari, Jordi Ballart, el va obligar a situar-se a l'oposició, després de quaranta anys d'alcaldia socialista a la ciutat.

En aquests moments, Vega, a més de regidor i cap líder de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, és diputat d'Educació a la Diputació Provincial de Barcelona. Vega ja ha debut el recolzament de membres del seu equip com Amadeu Aguado, Javier García o Adrián Sánchez entre altres