La UPC insta·la als jardins del campus trampes per prevenir la vespa asiàtica

14.02.2020 | 12:41

El jardiner de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) al campus de Terrassa, Sergi Massanés Borrós, ha detectat als voltants dels carrers de l'àrea de Vallpardís la presència d'espècies de vespa velutina nigritorax, més coneguda com vespa asiàtica. Aquest insecte s'estén molt ràpidament. Per prevenir i neturalitzar-ne l'expansió a Terrassa, Sergi Massanés instal·la trampes als jardins del campus egarens de la Politècnica, els quals compten amb més de 500 espècies de plantes diferents. Massanés ha explicat que "la trampa conté una barreja de vi blanc i cervesa negra que les atreu com un imam al ferro".